Популярна співачка і нова суддя проекту "Голос країни" Надя Дорофєєва вирушила на спекотний відпочинок разом з чоловіком, де активно показує свої розваги.

Як передає Politeka.net, Надя Дорофєєва є популярною співачкою. Вона стала відома завдяки своїй участі в групі "Время и Стекло", в якій була солісткою цілих десять років. Однак з початок сольної кар'єри вона стала навіть більш популярною.

Нещодавно артистка вирішила відправитися на Відпочинок з чоловіком - співаком Володимиром Дантесом, де добре проводить час.

"Вовку чистять, і правильно роблять. За 10-бальною шкалою ставлю 10 з 10" - розповідає Надя про новий відпочинок, який для себе вирішила випробувати на собі силу спеціального очищення, масажу і "оновлення".

Також Надя опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Надя Дорофєєва показала себе щасливу в місті Тулум, в Мексиці. Як відомо, туди вона вирушила зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом, оскільки дуже мріяла туди з'їздити, під фото Дорофєєва розповіла про свої тривоги на шляху до успіху.

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Звичайно я над собою працюю і хочу, сказати всім, хто читає цей пост і бачить в ньому себе - Харе! По-моєму, ми Класні. Всі ми!", — висловитися Надя Дорофєєва.

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