Как передает Politeka.net, Надя Дорофеева является популярной певицей. Она стала известна благодаря своему участию в группе "Время и Стекло", в которой была солисткой целых десять лет. Однако с начало сольной карьеры она стала даже более популярной.
Недавно артистка решила отправиться на отдых с мужем - певком Владимиром Дантесом, где хорошо проводит время.
"Вовку чистят, и правильно делают. По 10-бальной шкале ставлю 10 из 10" - рассказывает Надя о новом отдыхе, который для себя решила испытать на себе силу специального очищения, массажа и "обновления".
Дочь Пугачевой Орбакайте показала мужа-красавца, который младше нее на шесть лет: "Совет вам, да любовь"
Экс-участник «Холостячки» Рыбак хлестко подшутил над своей спящей девушкой: «Идеальные отношения»
Тина Кароль упала за кулисами, момент попал на видео: "У меня нет слов, я плачу"
С Виктором Павликом после семейного конфликта с Репяховой случился "приступ": "Я очень сильно..."
Нацбанк вводит в обращение новые 2 и 10 гривен, как они выглядят и чем необычны: "Голова дракона, веер и..."
Также Надя опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Надя Дорофеева показала себя счастливую в городе Тулум, в Мексике. Как известно, туда она отправилась со своим мужем Владимиром Дантесом, поскольку очень мечтала туда съездить, Под фото Дорофеева рассказала о своих тревогах на пути к успеху.
"Я признаюсь, до сих пор не избавилась от привычки считать себя «хуже других»
Конечно я над собой работаю и хочу, сказать всем, кто читает этот пост и видит в нём себя - харЭ! По-моему, мы классные. Все мы!", — высказалась Надя Дорофеева.
Ранее сообщалось, Дорофеева в просвечивающемся платье и кедах отправилась на свидание: "Такого вы точно не видели"
Также, "Не очень принимаю теперь": Дантес на отдыхе с Дорофеевой показал радикальные изменения во внешности
Politeka рассказывала, Надя Дорофеева сверкнула загорелым животиком, чтобы показать свою идиллию с Дантесом: яркие фото