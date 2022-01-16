Популярная певица и новая судья проекта "Голос країни" Надя Дорофеева отправилась на жаркий отдых вместе с мужем, где активно показывает свои развлечения.

Как передает Politeka.net, Надя Дорофеева является популярной певицей. Она стала известна благодаря своему участию в группе "Время и Стекло", в которой была солисткой целых десять лет. Однако с начало сольной карьеры она стала даже более популярной.

Недавно артистка решила отправиться на отдых с мужем - певком Владимиром Дантесом, где хорошо проводит время.

"Вовку чистят, и правильно делают. По 10-бальной шкале ставлю 10 из 10" - рассказывает Надя о новом отдыхе, который для себя решила испытать на себе силу специального очищения, массажа и "обновления".

Также Надя опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Надя Дорофеева показала себя счастливую в городе Тулум, в Мексике. Как известно, туда она отправилась со своим мужем Владимиром Дантесом, поскольку очень мечтала туда съездить, Под фото Дорофеева рассказала о своих тревогах на пути к успеху.

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Конечно я над собой работаю и хочу, сказать всем, кто читает этот пост и видит в нём себя - харЭ! По-моему, мы классные. Все мы!", — высказалась Надя Дорофеева.

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