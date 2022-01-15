Відома українська співачка Надя Дорофєєва разом з чоловіком Володимиром Дантесом, які відпочивають у Мексиці, зустрілися із популярним російським блогером.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram відома українська співачка Надя Дорофєєва часто ділиться із шанувальниками особистими світлинами та відео, а також розповідає про себе.

Цього разу Надя опублікувала нові відео із відпочинку в Мексиці, куди полетіла разом із чоловіком Володимиром Дантесом. Так, подружжя прийшло на зустріч із відомим російським блогером та реп-виконавцем Ельдаром Джараховим. Вони сиділи в кафе та жартували.

У своєму Instagram Джарахов записав відео, на якому пожартував про побачення.

"Прийшов на побачення, а нам якась баба заважає. Хто це?", - сказав блогер про Надю Дорофєєву.

"Вона скоро піде, вона скоро піде", - пожартував Дантес.

Потім Дорофєєва записала сторіс та також вирішила пожартувати.

"Прийшла на побачення ось з ним, а ти тут що робиш?", - запитала Надя в чоловіка.

"Ти скоро підеш все одно", - засміявся Володимир Дантес.

Раніше Politeka повідомляла, що Дорофєєва і Дантес влаштували гуляння з Івлєєвою за кордоном, з'явилися кадри: "Насть, було кайф".

Нагадаємо, що Дорофєєва в сукні, що просвічується, і кедах вирушила на побачення: "Такого ви точно не бачили".

Також Politeka писала, що Дантес збентежив українців своїм виглядом в новому іміджі: "Як дівчинка".