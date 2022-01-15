Співак Володимир Дантес здивував виглядом після того, як поголився і зняв себе на відео зі спеціальним фільтром.

Як пише Politeka.net, Володимир Дантес і Надя Дорофєєва зараз відпочивають в Тулумі, Мексика. Там Володимир вирішив піти на зміни в іміджі - поголив вуса і бороду, щоб засмагнути на курорті. Тепер Дантес постійно над цим жартує, розважаючи українців. На новому відео, яке опублікували на сторінці в Instagram "Зірковий шлях", Володимир застосував фільтр і став схожим на дівчинку.

"Я поголився і тому не дуже приймаю тепер себе, тому до кінця відпустки я буду з цим фільтром. Просто лисячі очі і губи, тут все, я дуже хороший. Я прямо не можу надивитися на себе, мені прямо дуже подобається", - сказав Дантес.

Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Як дівчинка", "Ах, яке личко", "ще б підстригся, ціни б йому не було", " нарешті то. Дочекатися. Молодець. Залишайся таким" ," і став схожий на Собчак", "я подумала що це Дорофєєва", " Наді подобається??? Адже тільки це повинно бути головним, ні?)))"

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