Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка разом з чоловіком Володимиром Дантесом відпочиває в Мексиці, похвалився новими кадрами.

Як передає Politeka.net, українська артистка, екс-солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва разом зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом, які зараз відпочивають у мексиканському Тулумі, зустріли там російську телеведучу Настю Ивлееву. Відео спільних розваг зірки показали в Instagram-сторіс.

"Ну нарешті, дивіться кого я тут зустріла", - підписала відео Надя Дорофєєва.

"Святкували всім рестораном", - зазначила Настя Ивлеева.

Крім Івлєєвої, в ролику можна помітити російського блогера і репера Ельдара Джарахова.

На відео зірки танцюють, веселяться, п'ють коктейлі, їдять суші і запалюють свічки-феєрверки.

"Насть, було кайф. Я взагалі не танцюю, але шоти текіли і я в танок", - зазначив Володимир Дантес.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва в просвічується плаття і кедах вирушила на побачення: "Такого ви точно не бачили"

Як повідомляла Politeka, Володимир Дантес на відпочинку з Дорофєєвою показав радикальні зміни в зовнішності

Також Politeka писала, що Дантес ввів українців в замішання своїм виглядом в новому іміджі: "як дівчинка"