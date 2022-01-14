Як передає Politeka.net, українська артистка, екс-солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва разом зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом, які зараз відпочивають у мексиканському Тулумі, зустріли там російську телеведучу Настю Ивлееву. Відео спільних розваг зірки показали в Instagram-сторіс.

"Ну нарешті, дивіться кого я тут зустріла", - підписала відео Надя Дорофєєва.

"Святкували всім рестораном", - зазначила Настя Ивлеева.

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Крім Івлєєвої, в ролику можна помітити російського блогера і репера Ельдара Джарахова.

На відео зірки танцюють, веселяться, п'ють коктейлі, їдять суші і запалюють свічки-феєрверки.

"Насть, було кайф. Я взагалі не танцюю, але шоти текіли і я в танок", - зазначив Володимир Дантес.

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