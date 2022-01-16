Гуморист і переможець першого сезону «Холостячки» Олександр Еллерт після розставання з актрисою Ксенією Мішиной став багато часу приділяти своїй єдиній дочці Еліні.

Як пише Politeka.net, український комік, ведучий і шоумен Олександр Еллерт, який виграв у першому сезоні проекту "Холостячка", будував стосунки з актрисою Ксенією Мішиною, однак романтика тривала не довго і пара розпалася.

Тепер в Instagram-акаунті Эллерта регулярно з'являється його дочка від першого шлюбу Еліна. По всій видимості, зоряний татко дуже багато часу приділяє вихованню своєї єдиної дочки.

Так, в розділі Stories Олександр показав, як проводить час з Елею на вихідних. Вони разом їдуть в автомобілі у справах.

Також він розповів, що відправив дівчинку на курс іноземної мови, так як хоче, щоб його дочка досконало володіла англійською мовою.

Раніше Politeka писала, що Еллерт після розставання з Мішиною показав, як і з ким відзначив Новий Рік: "все, підйом..."

Нагадаємо, що екс-кавалер Мішиної Еллерт похвалився своєю роботою: танцюючі жінки і барна стійка.

А ще Politeka повідомляла, що Еллерт і рибалка з " Холостячки "в ангельських образах заінтригували прем'єрою:"Няшні, звичайно, аж нудотно".