Як пише Politeka.net, український комік, ведучий і шоумен Олександр Еллерт, який виграв у першому сезоні проекту "Холостячка", будував стосунки з актрисою Ксенією Мішиною, однак романтика тривала не довго і пара розпалася.
Тепер в Instagram-акаунті Эллерта регулярно з'являється його дочка від першого шлюбу Еліна. По всій видимості, зоряний татко дуже багато часу приділяє вихованню своєї єдиної дочки.
Так, в розділі Stories Олександр показав, як проводить час з Елею на вихідних. Вони разом їдуть в автомобілі у справах.
Також він розповів, що відправив дівчинку на курс іноземної мови, так як хоче, щоб його дочка досконало володіла англійською мовою.
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Раніше Politeka писала, що Еллерт після розставання з Мішиною показав, як і з ким відзначив Новий Рік: "все, підйом..."
Нагадаємо, що екс-кавалер Мішиної Еллерт похвалився своєю роботою: танцюючі жінки і барна стійка.
А ще Politeka повідомляла, що Еллерт і рибалка з " Холостячки "в ангельських образах заінтригували прем'єрою:"Няшні, звичайно, аж нудотно".