Як пише Politeka.net, Христина і Григорій Решетник вже більше 10 років у шлюбі, виховують трьох синів і встигають приділяти час собі. Нерідко пару називають прикладом серед зірок-вони не беруть участь в конфліктах, не викладають в мережу особисте і розповідають про себе прості історії без "прикрас".

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Kristina Reshetnik (@kristina_reshetnik)

Цього разу дружина ведучого показала молодшого сина і стурбувала некторих жінок. Багато з них безтактно радили Христині відвести дитину до ортопеда - їм нібито здалося, що у сина телеведучого проблеми з ніжками.

"Доброго ранку у мене сьогодні було в 7й 🤪 але заради ось такої посмішки і таких ранкових забігів, можна і не спати взагалі 😃 🥰 швидкість ️ ️ тепер у нас почався період не ходіння, а божевільного бігу)» - пише Христина.

У мережі відповіли: "так широко ставить ноги.. 😂 😂 ; Христиночка, малюк класний такий. Але з ніжками потрібно до лікаря вам звернутися; потрібно массажик вдіяти і він через місяць стане гарненько на ніжки; який же він милий; треба до ортопеда звернутися; який активний ходун ❤️; ви показували дитину ортопеду?; Вгамуєтеся ви з цими ніжками, мамашки! Таке було у всіх Крістініних діток, а тепер подивіться які красуні і Ваня і Димуся»

Христина в Instagram також вирішила розповісти українцям, як пояснила середньому синові про те, звідки беруться діти.

"Вчора в черговий раз старші діти говорили, що нам потрібно вже сестричку або братика))) кожен день нам з Гришею про це нагадують. А під кінець розмови Діма у нас почав питати, як малюк з живота з'являється, як народжувався він, Ваня і Саша.

Неначе ми батьки з досвідом, немов ми з Ванюшею це вже проходили, але Дімулі тільки 4 роки, а у старшого цікавість з'явилося десь в 6-7 років. Враховуючи вік, тут хотілося б якось підійти до питання не так глобально))", - написала Христина.

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