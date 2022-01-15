Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram відомий український гуморист, комік та провідний актор студії "Квартал 95" Юрій Ткач часто ділиться із шанувальниками світлинами та відео, а також розповідає про свої плани.
Цього разу Ткач показав шанувальникам кадри із розкішного відпочинку в Домініканській Республіці, куди полетів разом із дружиною та дочкою Лізою. Так, Юрій показав свою дружину Вікторію в басейні та заговорив до неї англійською і спитав, що в неї за коктейль.
"It’s your’s cocktail", - відповіла Вікторія та підсунула напій до Ткача.
Окрім цього, зірка студії "Квартал 95" вирішив висказатися про свій відпочинок англійською, але в нього не дуже вийшло.
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"Просто анделіворараблабл", - заговорив Ткач.
"Краще і не скажеш", - написав на сторіс комік.
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