Відомий український гуморист, комік та зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач, який полетів на відпочинок з дружиною та дочкою, похвалився знанням англійської мови.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram відомий український гуморист, комік та провідний актор студії "Квартал 95" Юрій Ткач часто ділиться із шанувальниками світлинами та відео, а також розповідає про свої плани.

Цього разу Ткач показав шанувальникам кадри із розкішного відпочинку в Домініканській Республіці, куди полетів разом із дружиною та дочкою Лізою. Так, Юрій показав свою дружину Вікторію в басейні та заговорив до неї англійською і спитав, що в неї за коктейль.

"It’s your’s cocktail", - відповіла Вікторія та підсунула напій до Ткача.

Окрім цього, зірка студії "Квартал 95" вирішив висказатися про свій відпочинок англійською, але в нього не дуже вийшло.

"Просто анделіворараблабл", - заговорив Ткач.

"Краще і не скажеш", - написав на сторіс комік.

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