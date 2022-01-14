Як пише Politeka.net, Вікторія і Юрій Ткач знайомі більше 15 років, але у відносинах складаються тільки 11. Пара вже одружилася і виховує спільну дочку Лізу. Кілька днів тому сімейство вирушило відпочивати на далекий курорт. Малятко Ліза, яка нещодавно тільки вирушила в перший клас. Вікторія, як і Юрій, активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.
На нових сторіс дружина Ткача вирішила поспілкуватися з фанатами.
"Поговоривши..?!",- запросила до розмови Вікторія.
"У Лізи канікули ще)?",- запитав фанат.
Як змінювалося обличчя Алли Пугачової після пластичних операцій: "Така різна..."
Друзі та фанати вражені загадковою трагедією з відомим актором: "Льоха, як же так..."
Сопонару з "Жіночого кварталу" в купальнику влаштувала сміливу фотосесію на пляжі: "Райська насолода"
Обірвалося життя відомого українського музиканта: "Раніше нас покинув Іван, тепер пішов Ти"
Аварія забрала життя бійців АТО: "Їхали на похорон, але так і не доїхали"
"Ні. У Лізи канікули закінчилися, як і у всіх школах, але канікули у нашого тата бувають вкрай рідко і сімейний відпочинок, якщо він вдається - це суперпраздник для нас, тому ми вирішили скористатися цим подарованим часом, щоб провести його разом і відпочити. Ось. Будемо потім наздоганяти, а що робити?",- сказала Вікторія.
Нагадаємо, дружина Юрія Ткача показала, як покращала завдяки новій зачісці
Також Politeka писала, що дружина зірки "Квартал 95" Ткача показала, що витворяла їх дочка з конфетті у волоссі, відео
А ще Politeka повідомляла, що дружина Ткача з "Квартал 95" вразила святковими розвагами з маленькою донькою