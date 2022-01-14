Як пише Politeka.net, Вікторія і Юрій Ткач знайомі більше 15 років, але у відносинах складаються тільки 11. Пара вже одружилася і виховує спільну дочку Лізу. Кілька днів тому сімейство вирушило відпочивати на далекий курорт. Малятко Ліза, яка нещодавно тільки вирушила в перший клас. Вікторія, як і Юрій, активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

На нових сторіс дружина Ткача вирішила поспілкуватися з фанатами.

"Поговоривши..?!",- запросила до розмови Вікторія.

"У Лізи канікули ще)?",- запитав фанат.

"Ні. У Лізи канікули закінчилися, як і у всіх школах, але канікули у нашого тата бувають вкрай рідко і сімейний відпочинок, якщо він вдається - це суперпраздник для нас, тому ми вирішили скористатися цим подарованим часом, щоб провести його разом і відпочити. Ось. Будемо потім наздоганяти, а що робити?",- сказала Вікторія.

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