Відома теледива і світська левиця Кім Кардашьян продовжує вибирати для нових колекцій свого одягу досить сміливі образи.

Як повідомляє Politeka.net, популярна американська телезірка, модель і світська левиця Кім Кардашьян стаала давно популярною в мережі, за нею стежать багато мільйонів шанувальників, тому вона всіляко намагається привертати увагу. Для цього з недавніх пір Кім використовує свій бренд одягу.

Спочатку модель створювала виключно білизну, а тепер також стала розбавляти колекції різними новинками. Цього разу комбінезон зі шкіри здивував фанатів, а сама Кім на фото ще їх і насмішила. Сидячи навпочіпки, Кардашьян виглядала дещо незвично.

"Купив 15 штук, це просто занадто добре! Не можу чекати🤎 🤍; я не можу нічого додати до кошика!!! 😮 ; здається, що маленька модель для боді на Кім, треба щось інше; мені потрібні ці штани!!; Який внутрішній шов штанів??; одержима цією колекцією; прямо лялька; є щось справжнє?; Як щодо краси kkw 😭" »

Також на інших нових фотографіях Кім відображена в коридорах готелю, вона впевнено крокує, позуючи фотографу.

Перед камерою світська левиця з'явилася у вузьких темних лосинах, які плавно перейшли в модні сіро-сині ботфорти на шпильці, також на ній чорний топ і стильне сіре пальто. Завершує образ незвичайна волохата сумка, волосся розпущене, а на обличчі сонцезахисні окуляри.

Нагадавши, Кім Кардашьян обтягнулася "невидимою" шкірою і виставила фігуру напоказ: "виглядає ризиково".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян в незвичайному вбранні вдало підкреслила пишні форми: кадри спокуси.

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян висміяли за незручний образ з обтягуючим костюмом:"зніміть, досить вже".