Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 27-річна Катерина Реп’яхова, яка вийшла заміж за 55-річного талановитого українського виконавця Віктора Павліка, часто публікує особисті світлини та відео, а також публікує фото з чоловіком та маленьким сином Михайликом.

Цього разу Реп’яхова опублікувала змонтоване відео, на якому був маленький хлопчик. Зауважимо, що наймолодшому сину Павліка виповнилося сім місяців.

"Мишку 7 місяців

Останній місяць пролетів так швидко 😱 Це не вдома сидіти 😁 Ми за останній місяць відвідали багато міст, відзначили жодне свято", - написала Катя.

Також дружина Віктора Павліка розповіла про досягнення маленького сина. Так, у його раціон вже ввели прикорм, він їсть фрукти, овочі, м'ясо та каші, любить казки та різні історії, із задоволенням розглядає карточки Домана, любить інших дітей.

"із задоволенням розглядає картки Домана (показуємо на день по три рази, додаючи щотижня по 5 карток)

- любить спілкуватися з навколишнім світом, любить увагу діток 😍", - написала Катя.

Раніше Politeka повідомляла, що з Віктором Павликом після сімейного конфлікту з Репяховою стався "напад": "Я дуже сильно...".

Нагадаємо, що молода дружина Павлика, перебуваючи на курорті, дала пораду українцям: "Дозвольте собі...".

Також Politeka писала, що Реп'яхова, яка судиться з екс-дружиною Віктора Павліка, заявила, що буде зі скандальною квартирою: "Поганими залишаємося".