Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 27-летняя Екатерина Репяхова, которая вышла замуж за 55-летнего талантливого украинского исполнителя Виктора Павлика, часто публикует личные фото и видео, а также публикует фото с мужем и маленьким сыном Мишей.

На этот раз Репяхова опубликовала смонтированное видео, на котором был маленький мальчик. Заметим, что самому младшему сыну Павлика исполнилось семь месяцев.

"Мишеньке 7 месяцев



Последний месяц пролетел так быстро 😱 Это не дома сидеть 😁 Мы за последний месяц посетили много городов, отметили ни один праздник", - написала Катя.

Также жена Виктора Павлика рассказала о достижениях маленького сына. Так, в его рацион уже введен прикорм, он ест фрукты, овощи, мясо и каши, любит сказки и разные истории, с удовольствием рассматривает карточки Домана, любит других детей.

"с удовольствием рассматривает карточки Домана (показываем на день по три раза, добавляя каждую неделю по 5 карточек)

- любит общаться с окружающим миром, любит внимание деток 😍 ", - написала Катя.

Ранее Politeka сообщала, что с Виктором Павликом после семейного конфликта с Репяховой произошло "приступ": "Я очень сильно...".

Напомним, что молода жена Павлика, находясь на курорте, дала совет украинцам: "Позвольте себе...".

Также Politeka писала, что Репяхова, которая судится с экс-женой Виктора Павлика, заявила, что будет со скандальной квартирой: "Остаемся плохими".