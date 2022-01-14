Колишня дружина співака Віктора Павліка танцівниця Лора Созаєва заявила, що він виселяє її з подарованої ним же 4-кімнатної квартири в центрі Києва - спалахнув неабиякий скандал.

Справа в тому, що Павлік купував квартиру в кредит, який досі виплачує - сума не маленька. Його нинішня дружина Катя Репяхова, яка за сумісництвом є його концертним директором і в два рази молодша за нього, поскаржилася, що через виплати по кредиту, вони з чоловіком і маленькою дитиною змушені жити на орендованій квартирі. Таким чином, у них немає можливості збирати на власне житло. Репяхова ділиться в "сторіз" у себе в Instagram, як просуваються справи.

"Продаємо. Тільки, як я і говорила, ні копійки з нашої сім'ї не піде. Все, що залишиться з продажу, все буде колишній дружині", - відповіла дружина Павліка на питання підписнків.

Шанувальники Реп'яхової здивувалися, що після всіх скандалів вони з чоловіком вирішили залишити гроші Созаєвій.

"Гроші з квартири підуть на погашення кредиту, а весь залишок колишній дружині. Витрачати нічого)))... Так ми ще й поганими залишаємося. Але ми в будь-якому випадку будемо поганими. Тому не бачу сенсу втрачати 20-30 тисяч доларів", - написала вона.

Дружина Павліка додала, що на сьогодні у співака залишився лише один кредит, і це за квартиру.

"Коли я зустріла чоловіка, у нього був не один кредит. Зараз ми все закрили. Залишилася квартира, в недалекому майбутньому закриємо і це питання. І нарешті почнемо збирати на своє житло".





Нагадаємо, Дружина Віктора Павліка поділилася одкровенням про заробіток чоловіка: "ще трохи і я...»

Як повідомляла Politeka, Віктор Павлік з Репяховою приголомшили рідних новиною про поповнення: "прийшов час»

Також Politeka писала, що Репяхова публічно звернулася до єдиної дочки Віктора Павлика: "Кріс, ми тебе..."