З відомим українським артистом Віктором Павликом, після сварок з його молодою дружиною Катею Репяховою, стався "напад".

Як передає Politeka.net, Віктор Павлик є популярним українським артистом. Нещодавно у нього народився син-Михайло, від його молодої дружини Катерини Репяховой. Також, у нього є старший син Олександр, який пішов по стопах батька і став відомим артистом.

Так, цього разу молода дружина артистка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Катя Репяхова і Віктор Павлик обідають у закладі, артист притиснувся до своєї дружини та зізнався їй у своїх почуттях після сімейного конфлікту.

"Добрий день! Я дуже люблю свою Катю. Я дуже сильно її люблю", - зізнався Віктор Павлик своїй дружині Катерині Репяховой.

Нагадаємо, що в кінці 2021-го року Катерина Репяхова розповідала у своєму Instagram про серйозні конфлікти з чоловіком. Молода дружина Віктора Павлика заявила, що навіть готова розлучитися з ним, однак, всі сварки вони владнали.

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