Відома співачка і головна героїня другого сезону шоу" Холостячка " Злата Огневич показала, як змінилася за час відпустки в Африці.

Як передає Politeka.net, Злата Огневич стала більш популярною після "Холостячки", а також скандального фіналу і пост-шоу проекту. Чоловік, якого вона вибрала, кинув її через місяць і не назвав причини, а сама зірка не змогла стримати сліз, коли розповідала про це.

Більш того, чоловік посміявся в Instagram над поведінкою Злати і скористався популярністю, щоб стати більш обговорюваним в мережі. Сама Огневич тепер взагалі уникає тем особистого життя і показує тільки свої будні.

Відпочиваючи в Африці, вона встигла також відійти від звичного стилю і припинила вирівнювати волосся.

"Закохана в Занзібар і Танзанію. Відпустка добігає кінця, навіть сумно небагато, що так швидко", - висловилася Огневич.

Злато є відомою українською артисткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в міжнародному конкурсі Євробачення в 2013-му, де здобула 2 місце. Також вона стала головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка", де перемогу здобув Андрій Задворний. Однак, їхні стосунки швидко закінчилися.

Раніше повідомлялося, "Холостячка" Огневич під час подорожі поодинці зізналася, як на неї впливає Африка: "Просто видихаю..."

Також, Огневич вийшла на зв'язок після свого " зникнення "в Африці і розповіла, що сталося:" перебуваю на дні..."

Politeka розповідала, переможець " Холостячки "Задворний різко висловився про таїнство хрещення і Різдво:" мій усвідомлений вибір..."