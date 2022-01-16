Известная певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич показала, как изменилась за время отпуска в Африке.

Как передает Politeka.net, Злата Огневич стала более популярной после "Холостячки", а также скандального финала и пост-шоу проекта. Мужчина, которого она выбрала, бросил ее через месяц и не назвал причины, а сама звезда не смогла сдержать слез, когда рассказывала об этом.

Более того, мужчина посмеялся в Инстаграм над поведением Златы и воспользовался популярностью, чтобы стать более обсуждаемым в сети. Сама Огневич теперь вообще избегает тем личной жизни и показывает только свои будни.

Отдыхая в Африке, она успела также отойти от привычного стиля и прекратила выравнивать волосы.

«Влюблена в Занзибар и Танзанию. Отпуск подходит к концу, даже грустно немного, что так быстро», - высказалась Огневич.

Злата является известной украинской артисткой. Она прославилась благодаря своему участию в международном конкурсе Евровидение в 2013-ом, где одержала 2 место. Также она стала главной героиней второго сезона шоу "Холостячка", где победу одержал Андрей Задворный. Однако, их отношения быстро закончились.

Ранее сообщалось, "Холостячка" Огневич во время путешествия в одиночку призналась, как на нее влияет Африка: "Просто выдыхаю..."

Также, Огневич вышла на связь после своего "исчезновения" в Африке и рассказала, что произошло: "Нахожусь на дне..."

Politeka рассказывала, победитель "Холостячки" Задворный резко высказался о таинстве Крещения и Рождестве: "Мой осознанный выбор..."