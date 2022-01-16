Как передает Politeka.net, Злата Огневич стала более популярной после "Холостячки", а также скандального финала и пост-шоу проекта. Мужчина, которого она выбрала, бросил ее через месяц и не назвал причины, а сама звезда не смогла сдержать слез, когда рассказывала об этом.
Более того, мужчина посмеялся в Инстаграм над поведением Златы и воспользовался популярностью, чтобы стать более обсуждаемым в сети. Сама Огневич теперь вообще избегает тем личной жизни и показывает только свои будни.
Отдыхая в Африке, она успела также отойти от привычного стиля и прекратила выравнивать волосы.
«Влюблена в Занзибар и Танзанию. Отпуск подходит к концу, даже грустно немного, что так быстро», - высказалась Огневич.
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Злата является известной украинской артисткой. Она прославилась благодаря своему участию в международном конкурсе Евровидение в 2013-ом, где одержала 2 место. Также она стала главной героиней второго сезона шоу "Холостячка", где победу одержал Андрей Задворный. Однако, их отношения быстро закончились.
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