Відомий український співак, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук розповів шанувальникам про свій перший в житті концерт у Львові.

Як повідомляє Politeka.net, на офіційній сторінці проєкту "Голос країни"-12, де відомий український співак, фронтмен "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук став тренером, опублікували архівну світлину учасників гурту та показали відео із їхнього першого концерту у Львові.

"Архівні світлини гурту "Океан Ельзи" після першого великого концерту 27 років тому 😍", - написали на сторінці.

Лідер гурту Святослав Вакарчук пригадав, яким був перший концерт гурту. Тоді співакові було 19 років і вони вперше заспівали у Львові.

"Наш перший великий публічний концерт відбувся саме в цей день 27 років тому на площі перед Оперним театром у Львові. Я вирішив, що щоб не було, які б умови виступу - буду співати лише наживо. І співав, у -7 градусів", - пригадав Святослав Вакарчук.

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