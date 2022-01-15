Как сообщает Politeka.net, на официальной странице проекта "Голос країни"-12, где известный украинский певец, фронтмен "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук стал тренером, опубликовали архивную фотографию участников группы и показали видео с их первого концерта во Львове.
"Архивные фотографии группы "Океан Эльзы" после первого большого концерта 27 лет назад", - написали на странице.
Лидер группы Святослав Вакарчук вспомнил, каким был первый концерт группы. Тогда певцу было 19 лет и они впервые спели во Львове.
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"Наш первый большой публичный концерт состоялся именно в этот день 27 лет назад на площади перед Оперным театром во Львове. Я решил, что чтобы не было, какие бы условия выступления - буду петь только вживую. И пел, в -7 градусов", - вспомнил Святослав Вакарчук.
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