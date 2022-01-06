Відомий український співак, лідер гурту "Океан Ельзи" та тренер "Голосу країни" Святослав Вакарчук показав своїх найближчих родичів.

Як передає Politeka.net, в Instagram Святослав Вакарчук опублікував фото, на якому позував зі своєю мамою Світланою Олександрівною і братом Олегом. Артист рідко показує і розповідає про свою сім'ю, тому шанувальники прийшли в захват від фото.

"Христос народився! Світлого Різдва всім! З мамою і братом Олегом вдома у Львові", - підписав фото артист.

У коментарях йому залишили масу приємних слів і зустрічних привітань.

"Христос народився! Олег виглядає старше", "Які ви гарні", "Славимо Його! Щастя Вам і вашій родині. Ви чарівні!", "А де ще один маленький Вакарчук?", "Мама не змінилася)) а ось Ольчик з сивою бородою це виклик», - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, 46-річний Святослав Вакарчук нещодавно вперше став батьком. Сина артист назвав Іваном на честь свого батька.

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