Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук став популярним українським телеведучим і зараз знімається в шоу" Маска", а також"Співають всі". Зірка одружився в 2020 році на Христині Гірник і зараз пара зайнята будівництвом заміського особняка. А нещодавно пара вирушила на відпочинок в Куршевель, Франція, де катаються на лижах. На новому відео в Instagram Володимир показав, як там проводить час.

На відео Володимир сидів за столом і відпрацьовував з другом трюк, під час якого той його б'є пляшкою, а він ухиляється, пригнувши голову.

"Голлівуд, зв'яжіться зі мною",

"Ахахаха", - написала дружина Христина.

Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Ви прийняті", "ви можете спокійно замінити Тома Круза і самі виконувати всі трюки без каскадерів", " Вова, ти напевно знаєш, що за кліп, який використовувався для маски Скандал у пісні Зима в серці? Скажи, будь ласка", "Ахахаххх))) актор то випив".

Нагадаємо, ведучий "Маски" Володимир Остапчук вирішив потролити дружину, але зганьбився сам

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