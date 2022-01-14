Жена популярного телеведущего Владимира Остапчука, который ведет шоу "Маска" и "Співають всі", Кристина Горняк показала дорогостоящую покупку, из-за чего нарвалась на критику от украинцев.

Как передает Politeka.net, Владимир Остапчук является известным телеведущим популярных шоу "Маска" и "Співають всі". В прошлом году у него произошел громкий разрыв со своей женой Еленой Войченко. Вскоре он женился на другой девушке - юристе Кристине Горняк.

Так, на этот раз жена телеведущего шоу "Маска" опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. Как известно, Владимир Остапчук с женой отправились отдыхать в Куршевеле. На кадрах Кристина Горняк продемонстрировала дорогую покупку - сумку Hermes.

"Добро пожаловать, моя новая малышка", — подписала видео Кристина Горняк.

Пользователи сети оставили множество комментариев, где высказали своё недовольство: "Ох у людей и ценности. В церкви ещё окрестите", "Зачем это показывать? Не понимаю! Может всему миру снимать как они шмот покупают?", "Что в этой сумке такого особенного?", "Юрист в Украине судя по всему зарабатывает миллионы! Рада за вас", "Что в этой сумке такого особенного?", "Нам, нищебродам, не понять".

Ранее сообщалось, ведущий "Маски" Остапчук признался, за что ему "прилетает" от жены в Куршевеле: "Убегаю на стиле"

Также, Остапчук похвастался "скромным" отдыхом в Куршевеле и нарвался на недовольство: "Не позорься"

Politeka рассказывала, жена ведущего "Маски" Остапчука получила роль в кино, что из этого вышло: "Во всех кинотеатрах страны"