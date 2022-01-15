Як повідомляє Politeka.net, в Instagram дружини Романа Сасанчина, яка зовсім недавно стала мамою, з'явилося яскраве відео, зняте біля красивого замку. Іванна забралася на руки до свого зоряного коханого і обняла його щосили. Роман, у свою чергу, став кружляти дівчину.

"Мій найдорожчий, спасибі тобі за те, що ти поруч. @sasanchyn_official" - підписала фото дівчина.

У коментарях молодій парі залишили масу приємних слів.

"Ви така чудова пара", "Щастя і взаєморозуміння", "Дуже красиві", "Які ж ви милі", "Красиві, щастя вам","Дуже хороша пара", "красиві, щастя вам в майбутньому", "Ви дуже класні. Будьте щасливі", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Сасанчина і його кохану часто критикують за те, що вони рано створили сім'ю. Як відомо, хлопцеві всього 19 років, а він вже став батьком.

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