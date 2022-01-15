Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм жены Романа Сасанчина, которая совсем недавно стала мамой, появилось яркое видео, снятое около красивого замка. Иванна забралась на руки к своему звездному возлюбленному и обняла его изо всех сил. Роман, в свою очередь, стал кружить девушку.

«Мой самый дорогой, спасибо тебе за то, что ты рядом. @sasanchyn_official» - подписала фото девушка.

В комментариях молодой паре оставили массу приятных слов.

«Вы такая замечательная пара», «Счастья и взаимопонимания», «Очень красивые», «Какие же вы милые», «Красивые, счастья вам», «Очень хорошая пара», «Красивые, счастья вам в будущем», «Вы очень классные. Будьте счастливы», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Сасанчина и его возлюбленную часто критикуют за то, что они рано создали семью. Как известно, парню всего 19 лет, а он уже стал отцом.

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