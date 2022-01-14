Як передає Politeka.net, Роман Сасанчин є переможцем проєктів "Голос країни" та "Голос країни. Діти". Зовсім недавно у нього з дружиною Іванною народилася дочка - Ліза. Незадовго до народження дочки подружжя побралися, проте весілля збираються святкувати, коли малятко вже підросте.

Так, цього разу дружина Сасанчина опублікувала нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Іванна Сасанчина показала дитину Елізабет. Варто відзначити, що дівчинка народилася 30 грудня і зараз їй вже майже два тижні. Дружина Сасанчина розкрила, що після важких пологів вона зіткнулася з новими випробуваннями. Як відомо, Іванна народжувала за допомогою кесаревого розтину, на кадрах вона розповіла, як себе почуває після цього.

"Шов ще болить, але воно того варте 100% заради цього почуття я б пішла ще 100 разів, щоб порізали", - видала Іванна Сасанчина.

"Ну як...відновлююсь...Не сплю, їм через раз, і мрію про хороший сон. Голова вже півтора тижня розколюється", - зізналася дружина Романа Сасанчина.

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