Як передає Politeka.net, Роман Сасанчин є переможцем проєктів "Голос країни" та "Голос країни. Діти". Зовсім недавно у нього з дружиною Іванна народилася дочка-Ліза. Незадовго до народження дочки подружжя побралися, проте весілля збираються святкувати, коли малятко вже підросте.

Так, цього разу дружина переможця "Голосу країни" опублікувала нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Іванна Сасанчина показала, що пишуть користувачі Мережі про їх шлюб. Їх ранньому подружжю пророкують крах, оскільки шанувальники вважають, що Роман Сасанчин ще не нагулявся.

"Не вилізе! Впевнена в цьому. Як каже Роман, коли Малій буде 20, йому буде 40 і він буде зовсім ще молодий батько, тоді встигне відірватися ще на 100% і в клуб зможе сходити з малою, і нагулятися. Якщо він ще не нагулявся, то за два роки нашого спільного життя це вже б вилізло", - відповіла Іванна Сасанчина.

Однак, не дивлячись на негативні повідомлення, які отримує Іванна Сасанчина, шанувальники всіляко її підтримують.

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