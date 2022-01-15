Як передає Politeka.net, Роман Сасанчин є переможцем проєктів "Голос країни" та "Голос країни. Діти". Зовсім недавно у нього з дружиною Іванна народилася дочка-Ліза. Незадовго до народження дочки подружжя побралися, проте весілля збираються святкувати, коли малятко вже підросте.

Так, цього разу дружина переможця "Голосу країни" опублікувала нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Іванна Сасанчина показала, що пишуть користувачі Мережі про їх шлюб. Їх ранньому подружжю пророкують крах, оскільки шанувальники вважають, що Роман Сасанчин ще не нагулявся.

"Не вилізе! Впевнена в цьому. Як каже Роман, коли Малій буде 20, йому буде 40 і він буде зовсім ще молодий батько, тоді встигне відірватися ще на 100% і в клуб зможе сходити з малою, і нагулятися. Якщо він ще не нагулявся, то за два роки нашого спільного життя це вже б вилізло", - відповіла Іванна Сасанчина.

Однак, не дивлячись на негативні повідомлення, які отримує Іванна Сасанчина, шанувальники всіляко її підтримують.

Популярні новини зараз

Пугачова засвітила справжнє обличчя до пластики й без фільтрів: "Нарешті схожа на себе"

Нацбанк вводить в обіг нові 2 і 10 гривень, як вони виглядають і чим незвичайні: "Голова дракона, віяло та..."

Конфлікт Білик і Вакарчука сплив назовні, на що образилася співачка: "Я вперше про це говорю"

Леся Нікітюк прийшла до тями після наркозу і розповіла про операцію: "Тепер у мене..."

Знайдено тіло зниклої майже два тижні тому українки: "Писала, що відпочиває в Єгипті..."
Показати ще

Раніше повідомлялося, дружина переможця "Голосу країни" Сасанчина після важких пологів проходить через нові випробування: "Вже півтора тижні..."

Також, "Ти йому життя зіпсувала": дружина 19-річного переможця "Голосу країни" Сасанчина після пологів відповіла на закиди

Politeka розповідала, дружина переможця "Голосу країни" Сасанчина здивувала виглядом через півтора тижні після пологів: "Навіть без..."