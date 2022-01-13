Дружина відомого артиста і переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина - Іванна, яка нещодавно народила дівчинку, показала, як виглядає без макіяжу.

Як передає Politeka.net, Роман Сасанчин є переможцем проєктів "Голос країни" та "Голос країни. Діти". Зовсім недавно у нього з дружиною Іванна народилася дочка - Ліза.

Так, цього разу дружина Сасанчина опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Іванна Сасанчина продемонструвала, як виглядає через майже два тижні після пологів. Нагадаємо, 30 грудня у Сасанчіних народилася дівчинка Елізабет.

"Серед коментів протягом тижня, оберу рандомно людину і відправлю подарунок ❤️✨

Тому розповідайте як пройшли ваші свята?", — запитала Іванна Сасанчина.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Дуже-дуже красива", "Просто неймовірна", "Красуня", "Чудові фото", "Ти надихаєш", "Така ніжна", "Неймовірна просто, і навіть без косметики, дуже красива".

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