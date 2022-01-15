Як пише Politeka.net, відома на весь світ виконавиця 52-річна Лопес зараз знаходиться вдома на відпочинку після зйомок. Причому Лопес почала показувати різні інтерв'ю в Instagram, а також трейлери свого нового фільму, розповідаючи про швидкий його вихід.

Не забула Лопес і про свою косметику, якою хвалиться кожен раз і підкреслює, що сама користується нею кожен день. У новому ролику 52-річна Лопес в черговий раз довела, що виглядає значно молодше своїх років, а також у неї шкіра ніби без зморшок.

"365 днів ... 😉 💛 для нас велика честь бути ексклюзивним партнером Sephora в минулому році, і ми не можемо віддячити нашій команді або клієнтів. Наше серце наповнене вдячністю 🤍» - пише Лопес.

У мережі підтримують:

"Ось ще один яскравий рік! нам потрібна jlobeauty в Бразилії🇧🇷😔; ️Я сумую за тобі 😍; Хочемо бачити вашу косметику в Україні 🙏;; Моя прекрасна королева 🥰 te amoooo ❤️🙏🏻; Красиво ❤️; 👏красиво 😍; Нам теж потрібно світитися ✨😍; Прекрасна королева😍».

Виконавиця завжди намагається довести, що виглядає досить добре в кожному з обраних нею костюмів або суконь. Нещодавно на інтерв'ю Дженніфер з'явилася в чорній сукні мінімальної довжини з рюшами і вирізами на талії і зоні декольте. Причому виконавиця навмисно вибрала наряд такого формату.

Справа в тому, що 52-річна Лопес як і раніше бажає довести, що виглядає не гірше інших і вона в хорошій формі, над якою працює досить багато і відразу з двома тренерами.

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