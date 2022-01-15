Как пишет Politeka.net, известная на весь мир исполнительница 52-летняя Лопес сейчас находится дома на отдыхе после съемок. Причем Лопес начала показывать различные интервью в Инстаграм, а также трейлеры своего нового фильма, рассказывая о скором его выходе.
Не забыла Лопес и о своей косметике, которой хвастается каждый раз и подчеркивает, что сама пользуется ею каждый день. В новом ролике 52-летняя Лопес в очередной раз доказала, что выглядит значительно моложе своих лет, а также у нее кожа будто без морщин.
«365 дней… 😉💛 Для нас большая честь быть эксклюзивным партнером Sephora в прошлом году, и мы не можем отблагодарить нашу команду или клиентов. Наше сердце наполнено благодарностью 🤍» - пишет Лопес.
В сети поддерживают:
Дочь Пугачевой Орбакайте показала мужа-красавца, который младше нее на шесть лет: "Совет вам, да любовь"
Внезапно ушел из жизни экс-глава СБУ, украинцы скорбят: "Сейчас таких не делают"
Нацбанк вводит в обращение новые 2 и 10 гривен, как они выглядят и чем необычны: "Голова дракона, веер и..."
В Днепре на рабочем городе оборвалась жизнь женщины: тело заметили случайно
Авария унела жизни бойцов АТО: "Ехали на похороны, но так и не доехали"
«Вот еще один яркий год!; нам нужна jlobeauty в Бразилии🇧🇷😔; ️Я скучаю по тебе 😍; Хотим видеть вашу косметику в Украине 🙏;; Моя прекрасная королева 🥰 te amoooo ❤️🙏🏻; Красиво ❤️; 👏красиво 😍; Нам тоже нужно светиться ✨😍; Прекрасная королева😍».
Исполнительница всегда старается доказать, что выглядит довольно хорошо в каждом из выбранных ею костюмов или платьев. Недавно на интервью Дженнифер появилась в черном платье минимальной длинны с рюшами и вырезами на талии и зоне декольте. Причем исполнительница намеренно выбрала наряд такого формата.
Дело в том, что 52-летняя Лопес по-прежнему желает доказать, что выглядит не хуже других и она в хорошей форме, над которой работает довольно много и сразу с двумя тренерами.
Напомним, что Дженнифер Лопес удивила зажигательными танцами: яркие кадры.
Как сообщала Politeka, Дженнифер Лопес в атласном платье с вырезом приковала взгляды: кадры.
Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в черном боди показала, чем гордится.