Как пишет Politeka.net, известная на весь мир исполнительница 52-летняя Лопес сейчас находится дома на отдыхе после съемок. Причем Лопес начала показывать различные интервью в Инстаграм, а также трейлеры своего нового фильма, рассказывая о скором его выходе.

Не забыла Лопес и о своей косметике, которой хвастается каждый раз и подчеркивает, что сама пользуется ею каждый день. В новом ролике 52-летняя Лопес в очередной раз доказала, что выглядит значительно моложе своих лет, а также у нее кожа будто без морщин.

«365 дней… 😉💛 Для нас большая честь быть эксклюзивным партнером Sephora в прошлом году, и мы не можем отблагодарить нашу команду или клиентов. Наше сердце наполнено благодарностью 🤍» - пишет Лопес.

В сети поддерживают:

«Вот еще один яркий год!; нам нужна jlobeauty в Бразилии🇧🇷😔; ️Я скучаю по тебе 😍; Хотим видеть вашу косметику в Украине 🙏;; Моя прекрасная королева 🥰 te amoooo ❤️🙏🏻; Красиво ❤️; 👏красиво 😍; Нам тоже нужно светиться ✨😍; Прекрасная королева😍».

Исполнительница всегда старается доказать, что выглядит довольно хорошо в каждом из выбранных ею костюмов или платьев. Недавно на интервью Дженнифер появилась в черном платье минимальной длинны с рюшами и вырезами на талии и зоне декольте. Причем исполнительница намеренно выбрала наряд такого формата.

Дело в том, что 52-летняя Лопес по-прежнему желает доказать, что выглядит не хуже других и она в хорошей форме, над которой работает довольно много и сразу с двумя тренерами.

Напомним, что Дженнифер Лопес удивила зажигательными танцами: яркие кадры.

Как сообщала Politeka, Дженнифер Лопес в атласном платье с вырезом приковала взгляды: кадры.

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в черном боди показала, чем гордится.