Співачка Ліда Лі, яка була підопічною Дмитра Монатіка, показала ефектний образ, розповівши про своє тіло.

Як пише Politeka.net, Ліда Лі - успішна співачка, яку продюсував Дмитро Монатік, а нещодавно зірка брала участь у проекті "Танці з зірками". Не забуває артистка і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Ліда Лі з'явилася в крихітному боді. Зірка показала свою красу, опублікувала кілька ефектних кадрів.

"Привіт, моє тіло! Давай знайомитися! Прости, що ми так довго не спілкувалися.

Любов до свого тіла прийшла в моє життя відносно недавно. Це була тривала робота над собою, своєю невпевненістю і комплексами, які тягнулися зі шкільних років. Я вчилася приймати тіло, яке дано мені природою і батькам, вчилася його любити, працювати з ним і не піддаватися впливу досить авторитетних людей... але моя підвищена самокритичність до себе, завжди допомагала розгледіти свої вади, побачити те, чого немає. Часом, я просто уникала відображень у дзеркалі, вважаючи себе абсолютно не такою...", - написала Ліда.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Ти крашиха! І плювати хто що там говорить! Ти прекрасна душею і тілом !", "Неймовірна! Відчуваєш себе настільки сильно, це дар. Не у всіх він є", " Ліда, ти прекрасна! Це я як естет, стиліст, спортсмен і дівчинка Тобі голосно заявляю!".

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