Как пишет Politeka.net, Лида Ли - успешная певица, которую продюсировал Дмитрий Монатик, а недавно звезда участвовала в проекте "Танці з зірками". Не забывает артистка и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Лида Ли появилась в крошечном боди. Звезда показала свою красоту, опубликовала несколько эффектных кадров.
"Привет, мое тело! Давай знакомиться! Прости, что мы так долго не общались.
Любовь к своему телу пришла в мою жизнь относительно недавно. Это была длительная работа над собой, своей неуверенностью и комплексами, которые тянулись со школьных лет. Я училась принимать тело, которое дано мне природой и родителям, училась его любить, работать с ним и не поддаваться влиянию достаточно авторитетных людей… Но моя повышенная самокритичность к себе, всегда помогала разглядеть свои изъяны, увидеть то, чего нет. Порой, я просто избегала отражений в зеркале, считая себя абсолютно не такой…", - написала Лида.
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Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Ты крашиха! И плевать кто что там говорит! Ты прекрасна душой и телом !", "Невероятная! Чувствуешь себя настолько сильно, это дар. Не у всех он есть", "Лида, ты прекрасна! Это я как эстет, стилист, спортсмен и девочка тебе громко заявляю!".
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