Як пише Politeka.net, Маша Полякова - 16-річна дочка суперблондинки і артистки Олі Полякової, пішла по стопах мами в музику. Маша вирішила зібрати панк-рок групу, ставши її солісткою. Також дочка Полякової активно веде сторінку в Тікток, де ділиться з фоловерами не тільки творчістю, а й особистими кадрами.

"Знаєте, чому я зустрічаюся з хлопчиками молодшого віку", - запитала Маша.

"Виховую під себе", - поділилася Полякова.

"І мені плювати... Так, я мати, і я вмію танцювати", - прозвучали слова пісні у відео.

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Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"У мене ця історія не спрацювала", "Мда, іноді дітям далеко до батьків", "Полякова, уроки йди вчи, а не танцюй", "треба взяти на замітку".

@mashapolyakova1

#viral

♬ оригинальный звук - 𝐦𝐨𝐦𝐦𝐲

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