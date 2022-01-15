Як пише Politeka.net, Маша Полякова - 16-річна дочка суперблондинки і артистки Олі Полякової, пішла по стопах мами в музику. Маша вирішила зібрати панк-рок групу, ставши її солісткою. Також дочка Полякової активно веде сторінку в Тікток, де ділиться з фоловерами не тільки творчістю, а й особистими кадрами.
"Знаєте, чому я зустрічаюся з хлопчиками молодшого віку", - запитала Маша.
"Виховую під себе", - поділилася Полякова.
"І мені плювати... Так, я мати, і я вмію танцювати", - прозвучали слова пісні у відео.
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Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"У мене ця історія не спрацювала", "Мда, іноді дітям далеко до батьків", "Полякова, уроки йди вчи, а не танцюй", "треба взяти на замітку".
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