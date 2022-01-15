Переможниця "Євробачення" 2004 року, українська співачка Руслана розповіла про незвичайне новорічне відео, яке вона презентувала 25 років тому.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Руслана опублікувала архівне мультиплікаційне відео "Балада про принцесу", розповівши, що це був перший подібний кліп в Україні.

"Сьогодні ж цю історію розповідають зі мною діти, які дізналися про цю пісню від своїх батьків. Тобто це вже через покоління справжній мультфільм, озвучують майбутні українські артисти, мрійники, що хочуть стати зірками", - зазначила зірка, опублікувавши фото в оточенні дітей і підлітків.

Всі учасники заходу виглядали дуже натхненними.

За словами Руслани, вона записала цю пісню знову спільно з дітьми, які брали участь у проекті «Співаю з зірками» і стали в ньому кращими.

"Спасибі всім, хто допоміг мені ще раз відчути в моєму серці віру і безмежну любов до казки», - зазначила співачка.

Нагадаємо, що Руслана подякувала шанувальникам, які відгукнулися на її прохання: "щоб всі почули...".

Ще Politeka писала, що Руслана розповіла, на який експеримент зважилася з чоловіком 25 років тому: "не побоялися...".

Також Politeka повідомляла, що Руслана показала своїх найближчих людей:"дуже весело".