Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Руслана опублікувала архівне мультиплікаційне відео "Балада про принцесу", розповівши, що це був перший подібний кліп в Україні.

"Сьогодні ж цю історію розповідають зі мною діти, які дізналися про цю пісню від своїх батьків. Тобто це вже через покоління справжній мультфільм, озвучують майбутні українські артисти, мрійники, що хочуть стати зірками", - зазначила зірка, опублікувавши фото в оточенні дітей і підлітків.

Всі учасники заходу виглядали дуже натхненними.

За словами Руслани, вона записала цю пісню знову спільно з дітьми, які брали участь у проекті «Співаю з зірками» і стали в ньому кращими.

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"Спасибі всім, хто допоміг мені ще раз відчути в моєму серці віру і безмежну любов до казки», - зазначила співачка.

Нагадаємо, що Руслана подякувала шанувальникам, які відгукнулися на її прохання: "щоб всі почули...".

Ще Politeka писала, що Руслана розповіла, на який експеримент зважилася з чоловіком 25 років тому: "не побоялися...".

Також Politeka повідомляла, що Руслана показала своїх найближчих людей:"дуже весело".