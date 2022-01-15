Як пише Politeka.net, Вікторія Смеюха 15 років була солісткою групи" НеАнгели", а тепер будує активно сольну кар'єру. Зірка спочатку випустила пісню" ми не ангели", а нещодавно презентувала нову композицію " Говори, що хочеш. Відео зібрали на ютуб-платформі сотні тисяч переглядів. Не забуває Вікторія і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Вікторія позувала в смугастому купальнику. Зірка зробила селфі, вибрав цікавий ракурс.

"- І ти що, ходила в такому вигляді на дискотеку?

— Да.

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- Гаразд, одягайся і лягай спати...", - написала Вікторія.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Тобі можна все", "Наша найкраща", "Ну Віка, ну красуня", " Ти просто зводиш з розуму. Найбільше чекаю твоїх фоток. Гарного відпочинку, приємних вражень, яскравих фарб, емоцій і багато-багато любові".

Нагадаємо, Смеюха з "НеАнгелів" після зізнань у коханні полонила видом в купальнику

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