Как передает Politeka.net, Виктория Смеюха после распада группы «НеАнгелы», в которой она участвовала вместе с Славой Каминской, строит сольную карьеру. Недавно стало известно, что между коллегами произошел скандал. Виктория Смеюха заявила, что Слава издевалась над ней.

В новом посте на своей странице в Инстаграм она показала своих близких людей.

«Больше всего я люблю❤, когда вечером мы все вместе собираемся и рассказываем о произошедших с нами событиях, делимся своими планами на будущее! 👨‍👩‍👧‍👦 Эти минуты я бы не променяла ни на какие деньги и золото мира. ❌💰💰💰💰 Ведь отношения с близкими надо ценить, и радоваться каждому мгновению общения с ними, потому что жизнь коротка», - написала певица.

Виктория Смеюха позировала рядом с родными в синем мини-платье с глубоким декольте.

«О, даа 🔥🔥🔥такие минуты самые важные», «Прекрасная семья», - подержали певицу пользователи Сети.

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