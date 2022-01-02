Как передает Politeka.net, Виктория Смеюха является известной украинской артисткой. Она прославилась благодаря своему участию в группе "НеАнгелы". Недавно стало известно, что между ней и Славой Каминской произошел скандал. Виктория Смеюха призналась, что коллега издевалась над ней, поэтому она решила поставить точку в этой истории.

Так, на этот раз певица опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Виктория Смеюха в шикарном новогоднем наряде показала, как записывает поздравление на телеканал "М2".

"Даже после боя курантов ощущение праздника не испаряется.✨😍🎉



Предлагаю Вам продлить его, как минимум до того момента, пока вашу квартиру еще украшает красавица - елка.🎄



Давайте проводить время дома за просмотром фильмов, которые мы год откладывали на потом", — попросила Виктория Смеюха.

Поклонники оставили множество комментариев: "Президент поздравляет", "Викуся, с новым годом! Ты самая лучшая из всех артистов. С тобой никто не сравнится. Таких как ты, не найти. Очень ценю тебя, желаю что бы этот 2022 год принёс тебе море позитива 💙💙💙💙 Крепкого здоровья 💚💚💚 Удачи в работе , и в личной жизни 💙💜❤️ Пусть все плохое обходит стороной".

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