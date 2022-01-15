Співачка Злата Огневич, яка була "Холостячкою", показала, як проводить час на Занзібарі, Республіка Танзанія.

Як пише Politeka.net, Злата Огневич - популярна співачка з України, яка входила до трійки кращих на Євробаченні. Також артситка перемагала в шоу" Маска", а в 2021 році вирішила знайти своє кохання на проекті"Холостячка". Але переможець проекту Андрій Задворний після шоу кинув співачку. Зараз Злата відпочиває на Занзібарі, постійно радуючи фанатів ефектними образами.

На нових фото Злата була в рожевому купальнику. Зірка додала кілька фото, показуючи свою розкішну фігурку у всіх ракурсах.

"Африка.

Я складаюся з манго і океану індійського, плечі обвітрені, а в душі— Акуна Матата.

Запам'ятала слово красиве Malaíka, на суахілі означає "Ангел", тепер так представляюся всім на Занзібарі ))

Ще багато всього нового запам'ятала і відкрила нове в собі, для себе", - написала Злата.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Який...", "Шикарна фігура, волосся...", "Дуже ефектна, красива, фігурка топ"," Ангел", " Фото супер. Гарного відпочинку вам".

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