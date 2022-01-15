Певица Злата Огневич, которая была "Холостячкой", показала, как проводит время на Занзибаре, республика Танзания.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - популярная певица из Украины, которая входила в тройку лучших на Евровидении. Также артситка побеждала в шоу "Маска", а в 2021 году решила найти свою любовь на проекте "Холостячка". Но победитель проекта Андрей Задворный после шоу бросил певицу. Сейчас Злата отдыхает на Занзибаре, постоянно радуя фанатов эффектными образами.

На новых фото Злата была в розовом купальнике. Звезда добавила несколько фото, показывая свою роскошную фигурку во всех ракурсах.

"Африка.

Я состою из манго и океана индийского, плечи обветрены, а в душе— Акуна Матата.

Запомнила слово красивое Malaíka, на суахили означает «Ангел», теперь так представляюсь всем на Занзибаре ))

Ещё много всего нового запомнила и открыла новое в себе, для СЕБЯ", - написала Злата.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Какая...", "Шикарная фигура, волосы...", "Очень эффектная, красивая, фигурка топ", "Ангел", "Фото супер. Хорошего отдыха вам".

Напомним, "Холостячка" Огневич, отметившая 36-летие в одиночестве, пожаловалась

А еще Politeka писала, что подруга показала, какой Злата Огневич была почти 10 лет назад

Также Politeka сообщала, что "Холостячка" Огневич во время путешествия в одиночку призналась, как на нее влияет Африка



