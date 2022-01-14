Как передает Politeka.net, Злата Огневич является известной украинской артисткой. Она прославилась благодаря своему участию в международном конкурсе Евровидение в 2013-ом, где одержала 2 место. Также она стала главной героиней второго сезона шоу "Холостячка", где победу одержал Андрей Задворный. Однако, их отношения быстро закончились.

злата огневич, андрей задворный

Так, на этот раз "Холостячка" опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, 13 января Злате Огневич исполнилось 36 лет. Сейчас она отдыхает в Африке, а именно в Занзибаре. На кадрах Огневич пожаловалась на своё состояние.

"Нужно придумать зимовку в следующем году. Я уже поняла, что холод на меня ужасно действует на эмоциональном уровне, а соответственно, это отражается и на физическом...", — пожаловалась Злата Огневич.

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