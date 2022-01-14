Как передает Politeka.net, Злата Огневич является известной украинской артисткой. Она прославилась благодаря своему участию в международном конкурсе Евровидение в 2013-ом, где одержала 2 место. Также она стала главной героиней второго сезона шоу "Холостячка", где победу одержал Андрей Задворный. Однако, их отношения быстро закончились.

Так, на этот раз "Холостячка" опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, 13 января Злате Огневич исполнилось 36 лет. Сейчас она отдыхает в Африке, а именно в Занзибаре. На кадрах Огневич пожаловалась на своё состояние.

"Нужно придумать зимовку в следующем году. Я уже поняла, что холод на меня ужасно действует на эмоциональном уровне, а соответственно, это отражается и на физическом...", — пожаловалась Злата Огневич.

Ранее сообщалось, "Холостячка" Огневич во время путешествия в одиночку призналась, как на нее влияет Африка: "Просто выдыхаю..."

Также, Огневич вышла на связь после своего "исчезновения" в Африке и рассказала, что произошло: "Нахожусь на дне..."

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