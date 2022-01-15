Як пише Politeka.net, Катя Осадча одружена з колегою по телебаченню Юрієм Горбуновим. У пари двоє спільних дітей-Іван і Данило, який з'явився на світ в серпні минулого року. Але артистка вже відновилася після пологів, повернулася до роботи і буквально через місяць поїхала в перше відрядження. Не забуває Катя і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових сторіс Катя була в червоному купальнику. Зірка показала, як насолоджується водичкою Індійського океану. На першому сторіс Осадча зробила селфі, сидячи на пляжі.
На другому сторіс Катя вже крокувала по воді.
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"Спокій", - написала Осадча.
На наступних двох сторіс Катя вже плавала у воді.
"Ці кольори...",- написала на фотографіях в сторіс зірка.
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