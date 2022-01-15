Телеведуча Катя Осадча, яка зараз відпочиває з чоловіком Юрієм Горбуновим і сином Іваном в Таїланді, показала, як ніжиться в Індійському океані.

Як пише Politeka.net, Катя Осадча одружена з колегою по телебаченню Юрієм Горбуновим. У пари двоє спільних дітей-Іван і Данило, який з'явився на світ в серпні минулого року. Але артистка вже відновилася після пологів, повернулася до роботи і буквально через місяць поїхала в перше відрядження. Не забуває Катя і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових сторіс Катя була в червоному купальнику. Зірка показала, як насолоджується водичкою Індійського океану. На першому сторіс Осадча зробила селфі, сидячи на пляжі.

На другому сторіс Катя вже крокувала по воді.

"Спокій", - написала Осадча.

На наступних двох сторіс Катя вже плавала у воді.

"Ці кольори...",- написала на фотографіях в сторіс зірка.

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