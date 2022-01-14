Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая является успешной телеведущей. Звезда недавно родила сына от Юрия Горбунова - Даниила. Мальчик появился на свет 19 августа. У пары также есть совместный сын - Иван, которого родила Катя в 2017 году. А еще у Осадчей есть сын от первого супруга - Илья, который уже поступил на учебу в США. Сейчас семейство отдыхает Таиланде. Катя на новом фото в Инстаграм решила показать стильный образ.
На новом фото Катя появилась в "беременном" платье. Просторный наряд скрыл фигуру Осадчей, а образ телеведущая дополнила стильной шляпой и очками.
"Мои беременные платья Oversize сейчас", - написала Катя под фотографией.
После этого Катя показала, как наслаждается солнечной погодой, плавая в Индийском океане. Осадчая сделала селфи, хвастаясь стильным красно-белым купальнике.
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Напомним, загорелая Осадчая в красном купальнике взялась за весло ради сына и Горбунова
А еще Politeka писала, что Катя Осадчая в розовых шортах хвастнула идеальной фигурой через полгода после родов
Также Politeka сообщала, что шикующему в Таиланде Горбунову напомнили о другой стороне жизни