Катя Осадчая и Юрий Горбунов вместе с маленькими детьми отправились в Таиланд и теперь каждый радует поклонников яркими кадрами оттуда, сообщает Politeka.net.
В этот раз Катя Осадчая опубликовала фото и видео, где она позирует в воде. Красотка выбрала для отдыха клетчатый купальник. Звезда показала себя настоящую - без косметики, засветив небольшие морщинки, которые всегда скрывает грим.
В видео телеведущая рассказала, о чем ее спрашивают поклонники.
"Привет! Много вопросов, как мы попали в Таиланд, опишу это в отдельном посте, а сейчас смотрите, как мы летели", - рассказала звезда.
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В следующем сторис Катя Осадчая показала, как летит с семьей в Пхукет через Стамбул.
Отметим, Катя Осадчая и Юрий Горбунов в прошлом году стали снова родителями, у пары родился второй общий сын Данил. Супруги часто показывают, как проводят время вместе, в частности, отец учил сына кататься на доске в Таиланде. Милое сторис опубликовала у себя в Инстаграм телеведущая.
Напомним, шикующему в Таиланде Горбунову напомнили о другой стороне жизни
Как Politeka писала, что загорелая Осадчая в красном купальнике взялась за весло ради сына и Горбунова
Также Politeka сообщала, что Горбунов показал честное фото Осадчей в купальнике в профиль