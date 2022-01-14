Известная телеведущая Катя Осадчая поделилась в сети забавными кадрами с отдыха с мужем, на которых они решили поплавать, взявшись за весла.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая ведет программу "Світське життя", сейчас отдыхает с мужем Юрием Горбуновым и детьми в Таиланде. В своем Instagram звезда то и дело выкладывает яркие фото и видео с путешествия, и в этот раз показала в сторис забавные кадры с прогулки на лодке.

Как видно, на снимках Катя позирует в стильном раздельном купальнике, и не стесняясь демонстрирует подтянутую фигуру после рождения третьего ребенка. На фото видно, что телезвезда даже взялась за весла, чтобы прокатать мужа и старшего сына на лодке. Судя по улыбкам на лицах, звездная пара Осадчей и Горбунова весело проводят время.

"Женщина с веслом", "Везу парней", "Весло отдала", - подписала кадры в сторис Катя. На одном из снимков можно увидеть старшего сына пары Ивана, который шагает по пляжу к лодке. На еще одном фото весело позируют сами телеведущие.

Напомним, Горбунов показал честное фото Осадчей в купальнике в профиль: "Держать во всем баланс".

Как сообщала Politeka, Катя Осадчая в розовых шортах хвастнула идеальной фигурой через полгода после родов: "Какая прекрасная".

Также Politeka писала, что Осадчая в купальнике показала, как выглядит без капли макияжа: "Солнце – лучший фильтр".