Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Настя Каменських, яка зараз відпочиває з чоловіком Потапом в мексиканському Тулумі, поділилася в Instagram-сторіс жаркими кадрами в крихітному бікіні.
У відео Настя запально танцює, виляючи стегнами та іншими частинами тіла. Перед камерою вона з'явилася в ліловому купальнику бікіні з мотузочками, який красиво підкреслив апетитні жіночні форми. Волосся красуні розпущені і недбало укладені, а на обличчі немає макіяжу, тільки грайливий вигляд.
Відзначимо, що в Мексику Каменських вирушила не тільки з чоловіком Потапом, але зі своєю кращою подругою Анною Андрійчук, яка є колишньою дружиною позитиву з "Время и Стекло". Судячи з кадрів, які і Настя, і Аня, і навіть Потап викладали на своїх сторінках в соцмережі, вони весело проводять час на відпочинку.
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Нагадаємо, Каменських збентежила незручним виглядом в маленькому купальнику: "Ну дуже великий низ".
Як повідомляла Politeka, Каменських показала, як відпочиває в спідниці-сіточці на пляжі: "Потапу пощастило".
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