Як пише Politeka.net, український хореограф Ілона Гвоздьова, яка зараз знаходиться в Грузії, де стала постановником місцевого варіанту проекту «Танці з зірками», поділилася подробицями щодо свого захворювання. Перед поверненням в Україну танцівниця дізналася, що підхопила коронавірус, тому змушена була залишитися в Грузії на самоізоляції.

"Фотографія зроблена за пару днів до відльоту додому! Тут ми щасливі в очікуванні зустрічі з дітьми та рідними. Тоді ми навіть уявити собі не могли, що канікули в Грузії скоро перетворяться на ізоляцію», - написала хореограф.

Ілона Гвоздьова додала, що все ж краще хворіти далеко від рідних, не наражаючи їх на небезпеку.

"Ось так буває! Значить, щось Бог намагається мені сказати! І знаєте, навіть зараз, я намагаюся знайти позитивну сторону всього цього! Краще хворіти в чужій країні, далеко від дітей і близьких, ніж не знаючи того що захворіла прилетіти і всіх заразити», - зазначила вона.

Ілона Гвоздьова подякувала всім за підтримку і закликала берегти здоров'я.

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