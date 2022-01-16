Как пишет Politeka.net, украинская хореограф Илона Гвоздева, которая сейчас находится в Грузии, где стала постановщиком местного варианта проекта «Танцы со звездами», поделилась подробностями относительно своего заболевания. Перед возвращением в Украину танцовщица узнала, что подхватила коронавирус, поэтому вынуждена была остаться в Грузии на самоизоляции.

«Фотография сделанная за пару дней до отлёта домой! Здесь мы счастливые в ожидании встречи с детьми и родными. Тогда мы даже представить себе не могли, что каникулы в Грузии скоро превратятся в изоляцию», - написала хореограф.

Илона Гвоздева добавила, что все же лучше болеть вдали от родных, не подвергая их опасности.

«Вот так бывает! Значит, что-то Бог пытается мне сказать! И знаете, даже сейчас, я пытаюсь найти позитивную сторону всего этого! Лучше болеть в чужой стране, вдали от детей и близких, чем не зная того что заболела прилететь и всех заразить», - отметила она.

Илона Гвоздева поблагодарила всех за поддержку и призвала беречь здоровье.

Напомним, Гвоздева перед отъездом из Украины поставила 6-летней дочке серьезное условие: «Впервые в жизни я так…»

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