Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева является популярной украинской танцовщицей. Звезда несколько лет назад побеждала на шоу "Танці з зірками". Теперь артистку пригласили стать хореографом-постановщиком в грузинский вариант проекта. Поэтому сейчас Илона находится в Грузии, где активно работает над проектом.
Недавно к звезде приехал муж Иван Хомячук, с которым Илона Гвоздева в браке семь лет. Пара воспитывает 6-летнюю дочь Валерию и маленького сына Доминика, который родился в октябре 2020 года.
Илона Гвоздева в новом посте в Инстаграм рассказала, что перед отъездом заключила пари со своей дочкой.
«Перед отъездом в Грузию мы с моей Рией поспорили на «Шпагат». Если она сядет на шпагат до моего возвращения я куплю ей подарок,который она хотела уже год, а если нет,тогда Мама отправляет ее еще на одну секцию по спорту», - рассказала хореограф.
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Валерии удалось удивить маму.
«Впервые в жизни я так рада проигрышу, ведь моя доченька поставила цель и пришла к ней несмотря ни на что», - отметила хореограф.
Илона Гвоздева добавила, что ее отец также использовал подобные методы мотивации.
Напомним, Илона Гвоздева после "побега" из Украины призналась, где мечтает оказаться
А еще Politeka писала, что Илона Гвоздева показала, чем занимается с мужем по ночам, пока нет детей
Также Politeka сообщала, что Гвоздева из "Танців з зірками", улетевшая в Грузию, оказалась в сложной ситуации