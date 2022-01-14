Известная хореограф и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева рассказала о своих методах воспитания.

Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева является популярной украинской танцовщицей. Звезда несколько лет назад побеждала на шоу "Танці з зірками". Теперь артистку пригласили стать хореографом-постановщиком в грузинский вариант проекта. Поэтому сейчас Илона находится в Грузии, где активно работает над проектом.

Недавно к звезде приехал муж Иван Хомячук, с которым Илона Гвоздева в браке семь лет. Пара воспитывает 6-летнюю дочь Валерию и маленького сына Доминика, который родился в октябре 2020 года.

Илона Гвоздева в новом посте в Инстаграм рассказала, что перед отъездом заключила пари со своей дочкой.

«Перед отъездом в Грузию мы с моей Рией поспорили на «Шпагат». Если она сядет на шпагат до моего возвращения я куплю ей подарок,который она хотела уже год, а если нет,тогда Мама отправляет ее еще на одну секцию по спорту», - рассказала хореограф.

Валерии удалось удивить маму.

«Впервые в жизни я так рада проигрышу, ведь моя доченька поставила цель и пришла к ней несмотря ни на что», - отметила хореограф.

Илона Гвоздева добавила, что ее отец также использовал подобные методы мотивации.

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