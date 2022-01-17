Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча Лілія Ребрик, яка разом з чоловіком Андрієм Диким ростить двох прекрасних дочок, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала в мережі чарівні кадри з фотосесії з чоловіком.

На знімках зоряна пара відображена у світлій новорічній локації біля новорічної ялинки, вони красиво танцюють, і ніби не помічають камери. Перед камерою Лілія з'явилася в легкій білосніжній сукні з поясом і світлих туфельках, її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж. Андрій Дикий теж у світлому вбранні, він ніжно притримує дружину під час танцю.

У підписі до публікації Ребрик написала: "Просто настрій сьогодні грайливий. Ставте в коментарях смайлик, який точно передасть ваш настрій сьогодні! А в нас - справжня НЕДІЛЯ!!! Чому СПРАВЖНЯ - бо ВИХІДНИЙ!!! Таке так рідко буває, щоб неділя - і вихідний! Всім бажаємо обіймів, танців та усмішок просто так ".

Нагадаємо, Ребрик зворушила кадрами з підрослими дочками: "Мені Всесвіт зробив аж два компліменти".

Як повідомляла Politeka, Лілія Ребрик показала себе з нового боку і викликала ажіотаж: "Я найкраща!".

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик зворушила емоційним зізнанням, зачепивши навіть зірку "папіка" Петрожицьку: "Яка...".