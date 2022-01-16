Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Таїсія Повалій разом зі своїм сином Денисом взяла участь у програмі «Дві зірки» на російському телебаченні. Кадрами закулісся артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз)

Таїсія Повалій була відображена в блискучому вечірньому фраку, а Денис був у фраку. Артисти зізналися що хвилюються перед ефіром.

Кадри активно коментували користувачі Мережі.

"Нарешті відкрили завісу!!!!!!!! Ну, красиві до неможливості", "ВАУУУУ 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 просто слів немає таечка щоб описати, як ви сліпучі", "яка красуня", "неймовірно, просто неймовірно ....з перших нот сльози і мурашки", "які красиві", "красені", "Тая і Ден! Ви-найкрутіші Артисти", "Ммм... які ви красиві", - писали в коментарях.

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