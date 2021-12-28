Украинская певица Таисия Повалий, которая давно живет и выступает в России, засветилась возле гримерки со своим взрослым сыном Денисом, который также занимается музыкой.

Как пишет Politeka.net, 57-летняя Таисия Повалий вместе с сыном участвует в российском проекте «Две звезды», где известные артисты выступают в дуете со своими детьми. Ради участия в шоу Повалий привезла из Украины своего старшего сына, который сразу стал одним из любимчиков зрителей.

На свежем фото Повалий позировала с сыном. Поклонники обратили внимание на ее восковое лицо, пострадавшее от уколов красоты.

«Счастье», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Красавица мамочка с замечательным талантливым сыном! Самый лучший семейный дуэт! Верим в вашу победу!», «Боже какое тёплое фото, просто сердце радуется за вас», «У Дена ваша добрая аура, Тая!!! И для мамы это тоже счастье!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Таисия Повалий устроила сыну гастроли в России: «Сделали это шоу».

Ранее Politeka писала, что Повалий с "восковым" лицом впечатлила обращением: "Каждого из вас…".

А еще Politeka сообщала, что Таисия Повалий утерла нос недоброжелателям: "Ну и что, что уколы…".