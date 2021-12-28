Как пишет Politeka.net, 57-летняя Таисия Повалий вместе с сыном участвует в российском проекте «Две звезды», где известные артисты выступают в дуете со своими детьми. Ради участия в шоу Повалий привезла из Украины своего старшего сына, который сразу стал одним из любимчиков зрителей.
На свежем фото Повалий позировала с сыном. Поклонники обратили внимание на ее восковое лицо, пострадавшее от уколов красоты.
«Счастье», - подписала фото звезда.
В комментариях ей оставили массу приятных слов.
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«Красавица мамочка с замечательным талантливым сыном! Самый лучший семейный дуэт! Верим в вашу победу!», «Боже какое тёплое фото, просто сердце радуется за вас», «У Дена ваша добрая аура, Тая!!! И для мамы это тоже счастье!», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Таисия Повалий устроила сыну гастроли в России: «Сделали это шоу».
Ранее Politeka писала, что Повалий с "восковым" лицом впечатлила обращением: "Каждого из вас…".
А еще Politeka сообщала, что Таисия Повалий утерла нос недоброжелателям: "Ну и что, что уколы…".