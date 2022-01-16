Как сообщает Politeka.net, украинская певица Таисия Повалий вместе со своим сыном Денисом приняла участие в программе «Две звезды» на российском телевидении. Кадрами закулисья артистка поделилась на своей странице в Инстаграм. (Чтобы посмотреть видео- проскролльте вниз)
Таисия Повалий была запечатлена в блестящем вечернем фраке, а Денис был во фраке. Артисты признались что волнуются перед эфиром.
Кадры активно комментировали пользователи Сети.
«Наконец-то приоткрыли завесу!!!!!!!! Ну, красивые до невозможности», «ВАУУУУ🔥🔥🔥🔥🔥просто слов нет Таечка чтоб описать, как вы ослепительны», «Какая красотка», «Невероятно, просто невероятно ....с первых нот слезы и мурашки», «Какие красивые», «Красавцы», «Тая и Ден! Вы - Наикрутейшие Артисты», «Ммм… Какие вы красивые», - писали в комментариях.
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