Известная украинская певица Таисия Повалий вызвала бурную реакцию новыми кадрами на своей странице в Инстаграм.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Таисия Повалий вместе со своим сыном Денисом приняла участие в программе «Две звезды» на российском телевидении. Кадрами закулисья артистка поделилась на своей странице в Инстаграм. (Чтобы посмотреть видео- проскролльте вниз)

Таисия Повалий была запечатлена в блестящем вечернем фраке, а Денис был во фраке. Артисты признались что волнуются перед эфиром.

Кадры активно комментировали пользователи Сети.

«Наконец-то приоткрыли завесу!!!!!!!! Ну, красивые до невозможности», «ВАУУУУ🔥🔥🔥🔥🔥просто слов нет Таечка чтоб описать, как вы ослепительны», «Какая красотка», «Невероятно, просто невероятно ....с первых нот слезы и мурашки», «Какие красивые», «Красавцы», «Тая и Ден! Вы - Наикрутейшие Артисты», «Ммм… Какие вы красивые», - писали в комментариях.

Напомним, Таисия Повалий в короне утерла нос всем хейтерам: "Ну и что, что уколы красоты на лице"

Как сообщала Politeka, Повалий с "восковым" лицом и укладкой неожиданно обратилась к поклонникам: "Каждого из вас…"

Также Politeka писала, что Таисия Повалий покрасовалась с сыном на гастролях в России: «У Дена ваша…»